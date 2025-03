Pannolini non ritirati. Polemiche e proteste

Proteste ad Altopascio per il mancato ritiro dei pannolini nella giornata di lunedì. In questo giorno, per il servizio serve una richiesta specifica. Il secondo passaggio è invece il giovedì. A macchia di leopardo diverse famiglie con neonati hanno riscontrato questo disagio nel primo giorno della settimana, nonostante abbiano presentato la richiesta. I sacchi viola si accumulano e tenerli in casa non è sempre agevole, specialmente per coloro che non possono contare su un terrazzo, una cantina o il garage. Lasciarli in giardino può dare fastidio ai vicini confinanti. E adesso, tutto sommato, con temperature non rigide ma comunque non ancora calde, la situazione è ancora sopportabile. Lo sarà molto meno se il problema non sarà risolto a breve. Fra qualche mese, la calura estiva amplificherà notevolmente i cattivi odori. Sì, perché anche i pannoloni talvolta vengono lasciati al loro destino. "Per l’ennesima volta non ci hanno ritirato i pannolini e questo nonostante avessimo fatto regolare richiesta anche per il lunedì nel mese di giugno 2024, dopo la nascita di nostro figlio – spiegano alcuni cittadini, – abbiamo inviato tante segnalazioni sia per telefono sia attraverso la mail. Ma per il momento tutto inutilmente, visto che questo disservizio si verifica molto spesso. Cosa dobbiamo fare? Se c’è qualcuno da contattare fatecelo sapere". Il tam tam della doglianza è rimbalzata sui social.

Ma.Ste.