Pannelli fotovoltaici. Appello alla Regione

I campi, una volta coltivati, rischiano di trasformarsi in distese di pannelli fotovoltaici. Altopascio chiede alla Regione di fare una normativa per scongiurare questo rischio e fissare dei limiti a tutela dei Comuni agricoli maggiormente esposti. Dopo un anno, i consiglieri dei gruppi di maggioranza di Altopascio (lista civica Sara D’Ambrosio Sindaco, partito democratico, ViviAmo Altopascio, Azione) tornano sull’argomento: "Abbiamo chiesto un impegno specifico, per correttivi a tutela e salvaguardia dei contesti urbani e paesaggistici esistenti – si legge in una nota della maggioranza.

"Torniamo – proseguono – su questo argomento perché alcuni passi sono stati fatti e altri restano da fare. Da 1 a 10 mw l’installazione di impianti fotovoltaici da parte di società private passa da una procedura autorizzativa semplificata, gestita direttamente dal Comune di riferimento (sopra i 10 MW devono invece intervenire le procedure regionali) e tra le novità più importanti inserite a dicembre con la legge nazionale c’è l’obbligo, da parte di chi realizza l’investimento, di versare nelle casse del Comune delle somme a titolo di compensazioni ambientali, che oscillano tra il 2 e 3% della vendita dell’energia prodotta.

"Contemporaneamente – concludono – la Regione sta lavorando a una legge che definisca regole, requisiti e confini affinché la diffusione degli impianti fotovoltaici non vada a intaccare eccessivamente il patrimonio agricolo".

I consiglieri ricordano come i Comuni non abbiano autonomia in materia, per questo auspicano che la Regione si doti al più presto di una legislazione chiara e condivisa.

B.D.C