Palestra della scuola Piaggia. Ecco i lavori di riqualificazione

In attesa del nuovo palazzetto, aggiudicati i lavori per l’importante opera di riqualificazione architettonica e funzionale e per la messa in sicurezza della palestra della scuola Media Piaggia di Capannori. Tutto ciò grazie ad un finanziamento di 1 milione e 850 mila euro ottenuto dal Comune partecipando a bandi del Pnrr. Trattandosi di un appalto integrato la ditta aggiudicataria dovrà ora realizzare il progetto esecutivo dell’opera per poi dare il via ai lavori il cui inizio è previsto a giugno, dopo la chiusura delle scuole.

"II nostro obiettivo è quello di rendere l’impianto più fruibile, sicuro ed accessibile, trattandosi di una struttura utilizzata dagli studenti di due scuole, la secondaria di primo grado e il liceo scientifico Majorana. E poi in orario extrascolastico ospita anche le attività di varie società sportive, tra cui la Nottolini Volley, – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, - gli interventi di riqualificazione in programma sono anche finalizzati ad ottenere il permesso per il pubblico spettacolo e l’omologazione CONI in modo che questo impianto sportivo possa ospitare eventi di vario genere".

Il progetto di riqualificazione prevede, da un punto di vista strutturale, il rinforzo dei pilastri con placcaggi in acciaio o fibre di carbonio e nodi trave per garantire una maggiore sicurezza da punto di vista sismico. Previsto inoltre l’efficientamento energetico dell’intera struttura mediante la sostituzione degli infissi esistenti con infissi a taglio termico, la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi a LED ad alta efficienza, la posa in opera di controsoffitti coinbentati e l’installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, si procederà alla riqualificazione e alla riorganizzazione delle distribuzioni interne degli spogliatoi, dei servizi e dei percorsi di accesso, adeguandoli alle normative vigenti per rendere l’intera area più accessibile.

Saranno inoltre adeguati l’impianto elettrico e l’impianto termico. Prevista la realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio, l’adeguamento delle compartimentazioni, delle vie di fuga e dell’impianto delle luci di emergenza. L’intervento porrà particolare attenzione alla scelta dei materiali, preferendo materiali durevoli, eco-compatibili, locali e realizzati con il minimo utilizzo di energia.

Massimo Stefanini