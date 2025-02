Palestra Bacchettoni. Nuovo sopralluogo della commissione

Ieri mattina sopralluogo della Commissione lavori pubblici, presieduta da Marco Santi Guerrieri, al cantiere della palestra Bacchettoni. L’assessore Nicola Buchignani, assieme ai tecnici comunali, ha illustrato il procedere dei restauri. Dopo il totale rifacimento della copertura del tetto, con impermeabilizzazioni, isolamento e rifacimento delle gronde il cantiere si è concentrato all’interno dove oltre alla nuova soletta di pavimentazione in cemento armato sono state risanate le murature e sono in costruzione i due nuovi corpi che ospiteranno spogliatoi, mini palestre e servizi. In fase avanzata la messa in opera delle nuove finestre.