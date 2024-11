Palazzo di Atlante. Nella Rocca Ariostesca arriva ”Mirror Mirror“

Domani, sabato 9 novembre, alle 17, si inaugura "Mirror Mirror", la nuova installazione interattiva situata all’interno del Palazzo di Atlante, nella Rocca Ariostesca di Castelnuovo, con la presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi e della regista e direttrice artistica dell’allestimento Ana Shametaj.

Oltre al Viaggio sulla Luna e alla Follia di Orlando, sarà dunque possibile per i visitatori vivere una nuova esperienza, nella quale attraverso uno "specchio magico", si cercherà di indagare il tema del doppio esistenziale nel contesto del poema ariostesco. Il tutto grazie a un’intelligenza artificiale in un flusso dati in tempo reale, a cura del collettivo artistico Kokoschka Revival, già autore della installazione multimediale permanente presente all’interno della Torre campanaria della Rocca.

La mostra "Mirror Mirror" anticipa una fase di ampliamento del Museo, che culminerà a giugno 2025, quando sarà completamente operativo con nuove esposizioni permanenti ed iniziative culturali. In questa nuova installazione temporanea, i visitatori saranno protagonisti attivi e potranno esplorare in modo creativo e personale i temi universali dell’opera di Ariosto, come il desiderio, la follia e la magia. "Mirror Mirror" intende creare un dialogo tra il passato letterario e le possibilità offerte dalla tecnologia contemporanea.

Il Palazzo di Atlante è aperto il sabato e la domenica fino al 31 dicembre con orario 10-18. Durante la settimana le aperture sono previste solo per gruppi e visite guidate, con prenotazione di almeno 7 giorni di anticipo a: [email protected].

