Palatucci a “sbarra“. Sì di Confcommercio “Zero rischio multe“

E’ un giudizio positivo quello di Confcommercio, nell’apprendere la decisione del Comune e di Lucca Plus di rendere anche il parcheggio Palatucci – così come il Carducci - fruibile con un sistema a sbarre, a partire dal prossimo 30 aprile. “Già in passato – così Confcommercio -, in più circostanze, la nostra associazione ha proposto che i grandi contenitori per la sosta esterni al centro storico, Carducci e Palatucci appunto, fossero dotati di questo sistema. Una posizione, la nostra, che nasceva (e nasce tuttora) dalla convinzione che il sistema a sbarre renda i parcheggi più comodi e fruibili rispetto asl sistema a parcometro, con quest’ultimo che genera invece in molti l’ansia di rischiare una multa per la scadenza del biglietto. Il sistema a sbarra, al contrario, oltre a garantire una spesa legata ad un consumo effettivo del parcheggio, consente ai fruitori di rimanere quanto tempo vogliono, senza porsi il problema di eventuali infrazioni temporali spesso involontarie”.

“I dati forniti da Lucca Plus – prosegue Confcommercio – confermano la bontà di questo ragionamento visto che, leggiamo, il parcheggio Carducci già ritornato a sbarra ha registrato a marzo un più 70 per cento di presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. “Lo stesso parcheggio Cittadella in centro storico – chiude la nota -, anni fa, era stato portato a parcometro per un certo periodo, salvo poi ritornare al suo attuale sistema a sbarre, una volta verificato un maggior gradimento da parte del pubblico”. Dunque l’associazione di Palazzo Sani plaude alla piccola grande rivoluzione del parcheggio Palatucci. Fa parte del circuito dei parcheggi regolamentati con sbarre anche l’area di sosta della stazione, che è stata recentemente ampliata per offrire più opportunità necessarie soprattutto la mattina.