Pace fatta a Sistema Ambiente Pre-intesa sindacale in Prefettura

Torna il sereno tra Sistema Ambiente e sindacati. Importante incontro ieri mattina in Prefettura, presieduto dal Prefetto Francesco Esposito, programmato lo scorso luglio per definire le questioni che avevano determinato la proclamazione dello stato di agitazione da parte delle sigle sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti nei confronti appunto della società che gestisce i rifiuti.

La riunione, che si è svolta in un clima costruttivo, ha portato a delineare i punti fondamentali di una pre-intesa da definire nel dettaglio con la sottoscrizione di un accordo in sede aziendale. “Si è giunti quindi al termine di un percorso avviato in Prefettura e continuato presso l’Azienda volto alla progressiva trasformazione dei contratti di lavoro di alcuni dei dipendenti di Sistema ambiente da tempo parziale a tempo pieno“, informa la Prefettura. Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti esprimono soddisfazione per il raggiungimento di questo pre accordo. “Il verbale sottoscritto in Prefettura coglie le esigenze sollevate fin dall’inizio dalla vertenza che ha visto le organizzazioni proclamare lo stato di agitazione e poi far seguire un lungo periodo di blocco del lavoro straordinario; riteniamo che l’intervento del Prefetto e del Sindaco abbia favorito il dialogo e la mediazione tra le parti, che prevede la progressiva trasformazione di contratti da part time a full time, anche attraverso l’ampliamento dei part time a tempo indeterminato nonchè la formalizzazione del turnover“.“Ciò ricordiamo – proseguono i sindacati – darà anche la possibilità di diminuire l’utilizzo del lavoro straordinario che ad avviso delle Organizzazioni sindacali aveva raggiunto livelli non sostenibili. Si ringraziano i lavoratori che hanno sostenuto la vertenza con grande senso di

responsabilità“.

Il sindaco Mario Pardini ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della pre-intesa raggiunta, che sarà successivamente formalizzata in azienda”. Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi “ La pre-intesa prelude a un esito positivo della vicenda, con l’ulteriore passaggio necessario che sarà certamente concluso a breve”.