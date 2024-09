"Pacchetto scuola", ultimi giorni

Nel comune di Coreglia Antelminelli è attivo il "Pacchetto Scuola"; una partecipazione economica destinata a sostenere le famiglie nelle spese necessarie per l’acquisto di libri, materiale scolastico e anche per la copertura delle quote relative ai servizi scolastici generali.

Le famiglie interessate hanno tempo fino a venerdì 20 settembre per presentare la domanda e usufruire di un contributo a copertura delle spese che può arrivare fino a un massimo di 300 euro. Possono richiedere il "Pacchetto Scuola" le famiglie con figli residenti nel Comune di Coreglia Antelminelli e iscritti alla scuola secondaria di primo o secondo grado, sia statale sia paritaria privata o degli Enti locali, oppure a un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o a quello di un’agenzia formativa accreditata.

Questi i requisiti necessari per l’accesso al "Pacchetto Scuola": avere un ISEE non superiore a 15.748,78 euro, gli studenti beneficiari non devono avere più di 20 anni, nello specifico 20 anni e 364 giorni. Quest’ultimo requisito non si applica agli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

La domanda relativa può essere inviata tramite lettera raccomandata A/R al Comune di Coreglia Antelminelli, piazza Antelminelli, 8, 55025 Coreglia Antelminelli. In alternativa, è possibile inviare la richiesta tramite PEC all’indirizzo: [email protected], oppure consegnarla a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Il bando completo e la domanda sono disponibili al seguente link: https://comune.coreglia.lu.it/ultime-notizie-comun/pacchetto-scuola-2024-bando/.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comune di Coreglia Antelminelli – Ufficio Scuola ai numeri 0583.78152, all’opzione 3 o 4, e al 0583.77017, sede distaccata comunale di Ghivizzano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Un’ulteriore alternativa è quella di inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected].

Fio. Co.