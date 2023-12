Otto ristoranti lucchesi per ‘Slow Food‘. La guida 2024 stasera in San Micheletto

Si terrà stasera alle 18 nella Sala Convegni Vincenzo Da Massa Carrara in via San Micheletto la presentazione della Guida di Slow Food “Osterie d’Italia” edizione 2024, in cui la Lucchesia brilla, con ben otto osterie presenti. Interverranno all’incontro Francesca Mastrovito, curatrice nazionale, e Gian Marco Mazzanti e Francesco Ranzani coordinatori regionali. I locali Lucchesi in Guida si distribuiscono fra Lucca, Capannori e Montecarlo e si confermano gli otto già presenti nel 2023 a dimostrazione di un’affidabilità consolidata: Trattoria da Gigi, Osteria dal Manzo, Osteria di Meati, Mecenate e la Locanda Buatino di Lucca; l’Osteria di Lammari e Osteria da mi Pà di Capannori e la Locanda Agricola Posapiano di Montecarlo. Da mettere in rilievo poi per l’Osteria Mecenate e la Locanda Agricola Posapiano di Montecarlo (Marco e Margherita nella foto) con il premio della Chiocciola edizione 2024, massimo riconoscimento assegnato alle insegne che si contraddistinguono per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza. La serata si chiude con la Cena a sedici mani - con otto piatti preparati dalle otto Osterie in Guida - alle 20.30 all’Osteria Mecenate in via del Fosso.