Osservatorio astronomico alla Torretta, progetto dimenticato?

Da tempo non se ne parla. Forse da prima della pandemia. Che fine ha fatto il progetto per realizzare un mini osservatorio astronomico sulla Torretta a Porcari? Sarebbe una ottima proposta per valorizzare l’area sotto l’aspetto ambientale, culturale e turistico. L’idea era quella di realizzare una stazione per l’osservazione dello stelle nell’attuale edificio alla sommità. In realtà è un ritorno alle origini. Come attestato da documenti storici nel 1300 era già presenta una sorta di osservatorio. L’amministrazione comunale, con una delibera del 17 dicembre 2019, affidò ad un professionista l’incarico per elaborare uno studio di fattibilità tecnica, definendo nell’atto di indirizzo le finalità della nuova struttura che avrebbe dovuto avere una funzione didattica, a disposizione delle scuole e serate di osservazione per la cittadinanza.

Un luogo del cuore per i porcaresi. La collina, un polmone verde di 30 mila metri quadrati di superficie, oggetto di una particolare cura da parte del Comune. Vi si svolgono numerose manifestazioni sportive.

M.S.