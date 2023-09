“Oss, nuove assunzioni“. Potenziati pronto soccorso cure intermedie e hospice

Oss, la parola passa all’Asl dopo aver accolto lo sfogo degli operatori nell’incontro con il sindaco e il consigliere Di Vito. “L’Azienda USL Toscana nord ovest – è la premessa – è impegnata a garantire quotidianamente ai cittadini su tutto il territorio aziendale, le attività di cura e assistenza sanitaria, nell’ambito delle quali ricopre un ruolo centrale la funzione dell’operatore socio sanitario (OSS). Si tratta infatti - per l’organizzazione Asl e soprattutto per gli utenti – di un’insostituibile figura di supporto all’assistenza che, integrandosi con la componente infermieristica, svolge un ruolo basilare nell’ambito delle azioni fondamentali finalizzate a garantire il benessere psicofisico e sociale delle persone assistite. Proprio in virtù dell’alto riconoscimento del ruolo e della funzione dell’operatore socio sanitario all’interno della nostra realtà – spiega l’Asl – è corretto precisare che le circostanze riportate nell’articolo da operatori dei trasporti interni, dell’assistenza domiciliare e dell’Rsa di Monte San Quirico non sono riferibili in senso stretto all’Azienda Usl Toscana nord ovest, in quanto si tratta di dipendenti di soggetti terzi. E’ bene evidenziare che nell’ultimo triennio, segnato dall’emergenza Covid, l’Azienda sanitaria ha fortemente investito sul potenziamento dei servizi grazie a un’importante campagna di assunzione di Oss“.