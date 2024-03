Ospedale San Luca, addio alla sosta selvaggia: attiva la nuova fermata bus

Lucca, 20 marzo 2024 – E’ attiva la nuova fermata per i bus nei pressi dell’ospedale San Luca, che ha sostituito la precedente per dissuadere dalla sosta selvaggia che aveva caratterizzato l’area fin dall’apertura della struttura avvenuta alcuni anni fa. Positivi i primi riscontri della sperimentazione, che sta eliminando la sosta selvaggia che danneggiava il servizio pubblico.

Un problema di lunga data, passato al vaglio dall’amministrazione Pardini e dall’assessore alla mobilità Remo Santini. Dopo numerose interlocuzioni con la dirigenza del San Luca e con i responsabili di Autolinee Toscana, che insieme agli autisti a più riprese avevano segnalato la criticità, è stato preso il provvedimento.

La sosta selvaggia rendeva infatti difficoltoso l’espletamento del servizio, considerando anche che il San Luca è una fermata capolinea e prevede uno stop dei mezzi nell’area per qualche minuto. La nuova area di fermata è collocata a poco più di 100 metri di distanza dalla precedente, e garantisce ugualmente un facile accesso alla struttura ospedaliera, lasciando però libero lo spazio antistante all’ingresso principale, che potrà quindi essere regolamentato per la sosta breve di mezzi privati, in caso di necessità. La soluzione sperimentale della nuova fermata, che continuerà ad essere monitorata nei primi mesi, è stata individuata dall’amministrazione in collaborazione con la direzione sanitaria del San Luca e l’Asl.