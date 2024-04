Ospedale Castelnuovo. Arrivano 2,4 milioni

Ecco 2,4 milioni di euro per il nuovo Distretto socio-sanitario di Castelnuovo. E’ quanto è stato sottoscritto nell’accordo di programma Stato-Regione sull’uso dei finanziamenti destinati in Toscana ad undici interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico per ospedali e servizi nel territorio. L’accordo di programma è stato possibile grazie ad una legge del 1988, con la quale le Regioni possono finanziare interventi di riqualificazione edilizia e tecnologica delle strutture del sistema sanitario. Negli interventi di edilizia sanitaria è rientrato appunto il finanziamento di 2,4 milioni di euro per il nuovo Distretto che sorgerà a ridosso del centro storico nel complesso di Fabbrica di nuova costruzione, lungo via Farini. Il nuovo distretto raggrupperà in un unico immobile i servizi oggi dislocati in diversi edifici.

"La nuova struttura - come si legge nel comunicato ufficiale della Regione- si candida a diventare punto di riferimento per l’intera Garfagnana e ospiterà centro prelievi, riabilitazione funzionale, cure primarie e vaccinazioni, salute mentale per adulti, infanzia e adolescenti, assistenza domiciliare infermieristica e sociale". In questo modo dovrebbe trovare soluzione ideale e pratica l’annoso problema dei servizi socio sanitari dislocati. Il nuovo Distretto sarà servito da un adeguato parcheggio, come più volte annunciato dall’Amministrazione comunale e da infrastrutture per favorire la mobilità e l’accesso di tutti i cittadini ai servizi del Distretto. Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo.

Dino Magistrelli