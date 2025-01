Orti urbani. Rinnovata la convenzione

Rinnovata la convenzione con Auser Verde Soccorso Argento per i nove orti di località Paduletta di Altopascio. è tempo, infatti, fino a martedì 18 febbraio per presentare la domanda per candidarsi come nuovi ortisti e prendere in gestione gli spazi che si sono liberati durante il 2024. Per partecipare al bando occorre compilare il modulo disponibile al link: www.comune.altopascio.lu.it/it/news/avviso-pubblico-orti-urbani. Il documento dovrà essere inviato via email all’indirizzo [email protected]. "Con il rinnovo della convenzione - spiega il vicesindaco con delega all’ambiente e alla pianificazione del territorio, Daniel Toci - l’associazione Auser Verde e Soccorso Argento si riconferma come soggetto gestore del complesso, proseguendo un progetto che, dal 2019, ci ha permesso di trasformare un’area residenziale di Altopascio in un luogo di condivisione e sostenibilità ambientale. L’esperienza, nata nell’ambito del progetto regionale "100mila orti in Toscana", ha visto l’assegnazione dei 45 orti disponibili, coinvolgendo negli ultimi sei anni famiglie di diverse origini e fasce sociali, a testimonianza del valore dell’iniziativa, che ora prosegue con l’obiettivo di includere sempre più anche le nuove generazioni, a partire dalle scuole. Un un grande ringraziamento all’associazione Auser, che gestisce a titolo gratuito senza oneri a carico del bilancio comunale".

Gli orti, ciascuno della superficie di 40 metri quadrati, sono situati tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna. Per informazioni e chiarimenti sull’avviso pubblico è possibile contattare il presidente Auser, Stefano Rosellini all’indirizzo [email protected] oppure rivolgersi all’Urp al numero 0583.240311.

M.S.