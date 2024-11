’Orientando’, su il sipario. Al Real Collegio per pensare al futuro

Ha preso ufficialmente il via al Real Collegio la seconda edizione di “Lucca Orientando“ una manifestazione che punta a guidare giovani e famiglie nelle delicate fasi della scelta scolastica e professionale. L’evento, che si protrarrà fino a domani, propone una serie di attività, stand informativi e workshop che offrono una panoramica completa sulle opportunità educative e formative del territorio e oltre. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte le principali autorità locali. Il sindaco Mario Pardini, insieme all’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, ha ribadito l’importanza di iniziative come Lucca Orientando nel sostenere una scelta consapevole e informata del percorso di studi. Presenti anche il consigliere provinciale Federico Gilardetti, la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Marta Castagna, e Silvia Sarti, assessore del Comune di Capannori e vicepresidente della Conferenza Zonale della Piana.

A dare un tocco di emozione all’inizio della manifestazione, il Coro Arcobaleno ha eseguito l’inno d’Italia e l’inno d’Europa, coinvolgendo il pubblico e dando ufficialmente il via a queste tre giornate di orientamento. La manifestazione si articola in tre giorni, con un ricco programma che include incontri dedicati a studenti, famiglie e docenti. Circa 80 stand informativi popolano le sale del Real Collegio, con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni utili per chi si trova di fronte alla scelta della scuola superiore o universitaria.

Per comprendere l’importanza di Lucca Orientando dal punto di vista degli studenti, abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni giovani presenti all’evento. "Questa fiera è davvero utile. - racconta Lysiani Perez - Non è facile scegliere, ma vedere tante opzioni tutte insieme può dare più sicurezza. Inoltre qui noi del Pertini svolgiamo anche ruolo di hostess, quindi oltre all’aiuto anche la pratica per un futuro lavorativo".

"È importante capire quante scelte si hanno a disposizione, valutare bene e selezionare. - spiega Pasquale Conte- L’anno prossimo dovrò scegliere l’università, e devo dire che questo evento mi ha aiutato molto su quello che mi piace davvero fare". "Lucca Orientando ha aperto molte strade per tanti ragazzi. - dice Marco Vannucchi - Trovo sia importante avere questa possibilità, perché non tutti vogliono o possono andare all’università, e qui ho visto che ci sono molte strade altrettanto valide per il mio futuro".

"Credo che eventi come questo siano fondamentali per noi ragazzi. - racconta Phoebe Berti - Spesso ci sentiamo un po’ persi e confusi su quello che vogliamo fare in futuro".

Rebecca Graziano