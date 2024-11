Orientando per crescere. Tre giorni al Real Collegio

Indovinare l’indirizzo di studio e di crescita formativa vuol dire tanto, tutto. I dubbi sono sempre in agguato, soprattutto per chi è alle porte della scuola superiore o dell’università. Un aiuto concreto arriva da “Orientando“ che inaugura oggi e sarà per tre giorni al Real Collegio. “Il valore aggiunto – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Simona Testaferrata – è che saranno i ragazzi stessi delle scuole a far da tutor a chi si presenta in “cerca“ della scelta giusta da compiere per il proprio percorso di studi. Un approccio più efficace e diretto, tra coetanei, meglio sintonizzati sui requisiti che possono interessare e far la differenza“.

“Orientando – spiega l’assessore Testaferrata – è un concreto supporto alla consapevolezza di sé a tutto tondo, facilitando il flusso di informazioni utili per studenti e famiglie, e mettendo in rete le scuole. Ci sarà anche un’ampia gamma dei corsi biennali Its che hanno agganci diretti con il mondo del lavoro. In più laboratori e anche lo speciale camper della Regione. Il tutto “condito“ da accoglienza vera con la Ditta Del Monte, che si occupa delle mense scolastiche per il Comune di Lucca, che offrirà il pranzo di sabato e la merenda di domenica“.

Un programma denso che inizia oggi dalle 17 alle 19 nella Sala del Capitolo del Real Collegio dove si terrà l’incontro con le famiglie degli studenti della secondaria di primo grado dal titolo “Che scuola scelgo? Genitori e figli insieme nella scelta”. Si tratta di una iniziativa realizzata da Regione Toscana nell’ambito del progetto “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te” finanziata con FSE+ e in collaborazione con Pluriversum. Quello al Real Collegio è il primo di tre appuntamenti (gli altri due si svolgeranno online) pensati proprio per sostenere ragazzi e famiglie nel delicato momento della scelta della scuola superiore o di percorsi di formazione professionale. “La giornata di sabato (domani ndr) sarà dedicato a una serie di laboratori rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado della Piana di Lucca – ricorda l’assessore Testaferrata –. L’associazione Di.Te., il cui è presidente Giuseppe Lavenia psicologo-psicoterapeuta e docente universitario, considerato tra i massimi esperti di dipendenze tecnologiche e cyberbullismo, organizza infatti alcuni workshop che rappresentano una importante opportunità per gli studenti“. Sempre domani alle 17.30 nella Sala del Capitolo l’incontro con l’Università di Pisa, a cura della professoressa ordinaria Laura Elisa Marcucci, delegata per le Attività di Orientamento dell’Università di Pisa che illustrerà l’offerta dell’ateneo pisano.

Laura Sartini