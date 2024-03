Opposizioni all’attacco: "La maggioranza descrive un paese che non c’è"

"La maggioranza descrive un paese che in realtà non c’è".

In una nota i consiglieri di minoranza Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Fabio Orlandi, Luca Bianchi e Simone Marconi toccano vari temi. "Sul caso legionella, dopo essersi ben guardati di comunicare con tempestività e correttezza quando serviva – si legge nel documento – ovvero quando la contaminazione era in corso, lo fanno ora a distanza di tempo, solamente per dire che è tutto a posto. La strategia è: nascondere le notizie negative esaltando quelle positive. Ben altro comportamento, infatti, hanno tenuto le altre realtà dove questo problema si è manifestato, come ad esempio Lucca. Lasciando perdere gli annunci di ogni giorno, opere pubbliche mai realizzate ed altro ci sono delle situazioni limite. Altopascio è l’unico Comune che dispone di una antenna telefonica che fa bene, come quella che sarà collocata a Spianate, mentre ovunque le persone protestano. Lo stesso vale per i medici, che mancano, ma la maggioranza fa finta di nulla. Per fortuna ci sono persone che pur schierate a sinistra, cominciano a darci ragione. E’ il caso di Pinco, vignettista di cui tutti conosciamo l’identità e di un ex-candidato a sindaco che nel suo blog stigmatizza la previsione di 130mila metri quadrati di edificazione produttiva che è contenuta nel piano strutturale intercomunale e che è stato tenuto nascosto fino alla sua adozione".

"A proposito – terminano i consiglieri dell’opposizione - ma quel documento promesso da Toci sugli incontri preliminari dove è finito?".

M.S.