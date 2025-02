Opportunità all’Ascit. Ancora aperti tre bandi per assumere personale

Ascit Servizi Ambientali Spa, azienda pubblica attiva nella gestione dei rifiuti e del decoro urbano in 12 Comuni della provincia, ricorda che sono ancora aperti i tre bandi di selezione per la formazione di graduatorie per l’assunzione di nuovo personale, sia a tempo determinato che indeterminato. Le figure professionali ricercate sono: Addetti area conduzione con patente C+CQC in corso di validità, addetti area conduzione in apprendistato professionalizzante con patente B in corso di validità e addetti area officine e servizi generali in apprendistato professionalizzante. Domande entro le 23.59 del 27 febbrario al sito di Ascit.