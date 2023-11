Torna nella sua Lucca per un affresco sulla politica internazionale che affonda le radici all’epoca della Guerra fredda per poi tornare ai giorni nostri con il conflitto in Ucraina, attraversando i decenni. Frediano Finucci, giornalista de LA7 – pur spaziando per lavoro da Milano prima a Bruxelles e Roma poi – ritorna nella sua città per presentare il suo ultimo libro “Operazione satellite. I conflitti invisibili dalla Guerra fredda all’Ucraina” (Paesi Edizioni). L’appuntamento, promosso in collaborazione con il Rotary Club di Lucca, è per domani alle 18.30 all’Auditorium (ex Oratorio della Madonnina), complesso ristrutturato dalla Fondazione Bml in piazza S.Martino 4.

Interverranno, oltre all’autore, la geografa Enrica Lemmi e l’economista Andrea Piccalunga. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. "Non solo soldati, navi e droni. Il conflitto in Ucraina è stato combattuto, sin dall’occupazione russa della Crimea, anche nello Spazio con reciproci attacchi ai satelliti civili e militari da parte di Mosca e Washington - si legge nel retrocopertina del libro - . In Operazione Satellite Frediano Finucci per la prima volta ricostruisce, con documenti inediti e fonti esclusive, le incredibili e pressoché sconosciute schermaglie tra superpotenze (Stati Uniti, Russia e Cina) a centinaia di chilometri di distanza dalla terra. Un’inchiesta rigorosa, un raro affresco divulgativo che svela e spiega le ultimissime tecnologie satellitari, un tempo riservate solo a militari e governi, oggi disponibili anche a utenti non specialisti, con risvolti economici, sociali e geopolitici finora impensabili".

Frediano Finucci è il capo della redazione economia ed esteri del Tg de La7, rete dove conduce la trasmissione Omnibus e per la quale è stato inviato speciale, corrispondente da Bruxelles (2003-2006) capo della redazione di Otto e mezzo. Laureato in storia delle relazioni internazionali a Firenze, ha lavorato nelle redazioni di Milano del telegiornale di Videomusic e di TMC seguendo, come cronista giudiziario, tutta l’inchiesta Mani Pulite.