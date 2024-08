Muore davanti ai colleghi. Malore improvviso e fatale per Onorato: lascia la moglie e un figlio

Camporgiano (Lucca), 23 agosto 2024 – Tragedia ieri, nel primo pomeriggio, al cantiere aperto per la manutenzione straordinaria del ponte vicino all’abitato di Poggio sul torrente Edron, nel comune di Camporgiano, lungo la 445 della Garfagnana. Erano passate da poco le 14.30 quando un operaio, Onorato Lorenzoni, 55 anni, improvvisamente si è accasciato al suolo, colpito da un grave malore. Subito soccorsi dai compagni che hanno proceduto a un primo massaggio cardiaco. Poi, velocemente, da Camporgiano, è arrivata un’ambulanza della Misericordia, presieduta da Sergio Orlandi. I volontari, tra l’altro attrezzati e istruiti per i pronti interventi, hanno continuato con il massaggio cardiaco e il defibrillatore, ma invano. Poco dopo è arrivata la Misericordia con medico a bordo da Castelnuovo, ma non c’è stato niente da fare.

Da una prima valutazione si è trattato di un problema cardiocircolatorio che non ha lasciato scampo all’operaio, nonostante la sua ancora giovane età e la vigoria fisica. Sul posto si sono portati anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) insieme ai Carabinieri di Castelnuovo con il maresciallo Sandro Gulisano, in questi giorni comandante della Compagnia di Castelnuovo e il maresciallo comandante la stazione di Camporgiano Pietro Lemmi.

Onorato Lorenzoni da tempo lavorava con la Serchio Pali, ditta specializzata nei lavori di escavazione e rafforzamento di strutture. Ieri il lavoro era ripreso da poco dopo la pausa pranzo e Lorenzoni e colleghi stavano lavorando al consolidamento del basamento del ponte di Piastrella. Nel tardo pomeriggio, dopo i colloqui e confronti con i sanitari, i carabinieri hanno confermato che per l’uomo di Vagli Sopra, colpito da grave malore, il decesso era avvenuto per cause naturali.

Lorenzoni era conosciuto a Vagli dove era nato e cresciuto. Lascia nel dolore la compagna Sara, estetista con attività a Castelnuovo e un figlio preadolescente. La salma dopo gli accertamenti di legge è stata rimossa e trasportata all’obitorio di Castelnuovo. Non si sa ancora se sarà effettuata l’autopsia o soltanto l’esame esterno. Di conseguenza ancora non è fissata la data del funerale. L’improvvisa e prematura scomparsa di Lorenzoni ha lasciato sconvolti sia i paesani di Vagli, sia i colleghi di lavoro e i titolari della Serchio Pali.

I lavori di consolidamento, restauro e manutenzione allo storico ponte di località Piastrella, andato distrutto durante la seconda guerra mondiale e ricostruito successivamente, erano iniziati circa un anno fa, con la Provincia che aveva affidato l’appalto alla Serchio Pali, per un importo di 416mila euro.