Malore sul cantiere, muore un operaio a Camporgiano

Camporgiano (Lucca), 22 agosto 2024 – Un operaio sulla cinquantina è morto nel primo pomeriggio di oggi, 22 agosto, in un cantiere edile a Camporgiano, in Garfagnana. Sono stati i colleghi a dare l'allarme: in base ad una prima ipotesi, potrebbe essersi trattato di un infarto.

L’uomo ha accusato un malore mentre si trovava su un ponteggio. Immediati i soccorsi, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Oltre al 118 attivata anche la medicina del lavoro dell’Asl come da prassi, ma il decesso è comunque avvenuto per cause naturali.