Open Day sabato con la Croce Verde

Sabato, dalle 15 alle 18, la Croce Verde organizza un Open Day per far conoscere le opportunità offerte dal nuovo bando di Servizio Civile Universale, sotto il Loggiato Porta, in via Fulvio Testi a Castelnuovo. Gli interessati potranno parlare direttamente con responsabili e volontari, nonché visionare le sedi e le attrezzature utilizzate, in modo da capire in maniera approfondita cosa è previsto dai tre progetti proposti dalla Croce Verde di Lucca. In particolare, quest’anno sono previsti il classico progetto Assistenza-Soccorso e Info Salute Toscana nord-ovest. Rientra altresì nel bando il progetto "Io non rischio 365", che mira a formare giovani comunicatori nell’ambito della Protezione civile.