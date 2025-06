"One day after the other" a Barga . L’urban art di Giorgio Bartocci

L’urban art di Giorgio Bartocci arriva alla Galleria Comunale di Barga con una mostra - “One day after the other” - che si muove in equilibrio tra la dimensione intima della tela e quella diffusa del grande spazio aperto al pubblico. Curata da Gian Guido Grassi, realizzata da Start Attitude e promossa dal Comune di Barga, l’esposizione sarà inaugurata oggi, 14 giugno, alle 18. Nell’occasione sarà offerto un aperitivo accompagnato dalla performance del chitarrista Leonardo Aguaisol; poi resterà visitabile ad ingresso libero dal 16 giugno al 13 luglio, con orario 17.30-20, apertura dal giovedì alla domenica o su appuntamento ([email protected]).

Oltre 25 opere ripercorrono il lavoro di Bartocci, allestendo una sorta di esperienza introspettiva. Tra di esse, pezzi inediti realizzati appositamente per l’esposizione ed altri già esposti in ambiti prestigiosi.

“È una pittura che assurge a racconto - spiega il curatore Gian Guido Grassi - mettendo in luce un repertorio compositivo che apre livelli molteplici, mediante paesaggi, architetture e mappe di un viaggio che gradualmente acquisiscono significato, fino a diventare un unico diario svelato: costanti sono le citazioni non solo all’immaginario urbano delle città contemporanee ma anche alla storia dell’arte. La Galleria Comunale di Barga si conferma così un polo artistico in grado di valorizzare linguaggi che rispondono a molteplici urgenze espressive”.

“Per una parte dell’anno - commenta la Sindaca, Caterina Campani - ospitiamo esposizioni curate da artisti locali, mentre in altri periodi, come questo, ci apriamo all’esterno. La Galleria diventa così un fecondo spazio di contaminazioni, una casa che ospita interpreti diversi in dialogo tra loro, con un calendario di iniziative sempre più strutturato”.

La mostra si inserisce, peraltro, nell’ambito del percorso di street art tra i borghi della Mediavalle e della Garfagnana che Start Attitude, l’associazione fondata nel 2017 da Gian Guido Grassi per promuovere progetti dedicati alla rigenerazione urbana, sta portando avanti dal 2023. Una serie di murales – gli ultimi dei quali ad opera di Ericailcane a Careggine e Riana e di Luogo Comune nella frazione di Migliano (Fosciandora) - che rappresentano la cucitura culturale di un intero territorio.