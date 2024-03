Omaggio all’arte dei figurinai. Documentario di Giovanni Tori A Coreglia Antelminelli si apre un evento socio-culturale con la proiezione del documentario "Fino che il gesso fa presa, di fame non si muore" di Giovanni Tori, in collaborazione con l'amministrazione locale per valorizzare il territorio e l'arte dei Figurinai. Possibile trasmissione su Rai 3.