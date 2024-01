Omaggio a Schickling. Stoccarda ricorda il grande studioso dell’opera di Puccini

Un simposio che parla di Giacomo Puccini in memoria di un grande studioso del Maestro, il ricercatore e storico Dieter Schickling, venuto a mancare improvvisamente lo scorso 16 gennaio e tra i soci fondatori del Centro studi “Giacomo Puccini”. Schickling è stato inoltre autore di importanti pubblicazioni che hanno arricchito il patrimonio di conoscenza pucciniana.

L’appuntamento convegnistico in programma a Stoccarda – città natale dello studioso – si terrà in collaborazione tra il Centro studi Giacomo Puccini, Edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini e Carus-Verlag Stuttgart, in lingua inglese. La figura di Schickling è stata significativa per l’opera di ricerca e catalogazione, nonché a livello letterario per l’interessante produzione di testi. Molto legato alla città di Lucca ha lasciato, nel corso della sua attività, una testimonianza di passione e dedizione, illuminato dall’amore per la ricerca sul Maestro.

Al convegno dal titolo “Giacomo Puccini Symposium 2024”, prenderanno parte Siel Agugliaro, Giulio Battelli, Virgilio Bernardoni, Gabriella Biagi Ravenni, Deborah Burton, Marco Gallenga, Andreas Gies, Peter Ross, Uwe Wolf e Klaus Zehelein. In occasione della giornata di studio, verrà inoltre presentato lo stato attuale della ricerca pucciniana, con specifico riferimento agli ambiti di indagine portati avanti da Dieter Schickling. Non mancherà, naturalmente, l’esecuzione di musiche inedite di Giacomo Puccini frutto del lavoro di ricerca del Centro Studi Giacomo Puccini e dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini.

Il programma prevede alle 10 il benvenuto con interventi di Johannes Graulich, Carus-Verlag, Gabriella Biagi Ravenni del Centro Studi di Giacomo Puccini, di Virgilio Bernardoni, Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini e della figlia dello storico, Katarina Schickling. Nella prima parte, interventi di Marco Gallenga su “The Schickling Collection”, Gabriella Biagi Ravenni e Peter Ross “The database of Giacomo Puccini’s letters”, Giulio Battelli “Puccini sources in the Library and Archive of the Luigi Boccherini Conservatory of Music in Lucca” mentre Siel Agugliaro parlerà dello “Schickling Catalogue online”. Elisabeth Grünert, eseguirà le musiche inedite di Giacomo Puccini. Nella seconda parte, infine, interventi di Uwe Wolf su “Dieter Schickling and Puccini’s Messa a 4 – How Carus became a Puccini publisher”, Virgilio Bernardoni “At the beginnings of the Puccini National Edition – hypotheses, debates, perspectives”, Andreas Gies “The critical edition of Tosca according to the facsimile of the score”, Deborah Burton “The last act – Puccini, Turandot and the finale, infine Klaus Zehelein con Katarina Schickling il cui titolo è in via di definizione.

