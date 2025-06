Omaggio a Catalani. Il concerto “Sei tu...“

Domani, in occasione dell’anniversario della nascita di Alfredo Catalani (1854–1893), il Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani promuove un evento speciale che celebra, attraverso la musica, uno dei compositori più poetici e meno dimenticabili della scuola operistica italiana. Il concerto, dal titolo evocativo “Sei tu…”, si svolgerà alle ore 19 in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico: il Teatro Segreto all’aperto di Elisa, situato in via Elisa. Una cornice d’incanto, dove il tempo sembra sospeso, e che si presta magnificamente a un omaggio musicale intriso di sentimento, passione e memoria.

A rendere omaggio al compositore lucchese saranno tre giovani interpreti di straordinario talento: Rachael Stellacci, soprano di grande intensità espressiva, Nicola Farnesi, giovane baritono elegante e incisivo, Roberto Lorenzi, basso profondo dalla voce magnetica, accompagnati al pianoforte da Massimo Salotti, direttore artistico e anima del progetto. Il programma è un viaggio attraverso l’Italia del tardo Ottocento, esplorando le atmosfere del verismo lirico, di cui Catalani fu anticipatore e delicato artefice. Cuore pulsante del concerto una scena scelta proprio da “La Wally”, capolavoro la cui celebre aria “Ebben? Ne andrò lontana” ha saputo attraversare il tempo diventando emblema di struggente bellezza. Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni: Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani, tel. 347 - 99 51 581.