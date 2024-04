Oltre ottocento partecipanti alla Ciclo Classica Puccini 2024

Una meravigliosa giornata ha fatto da cornice alla cicloclassica Puccini, passeggiata in bicicletta organizzata da Puccini Experience aps giunta quest’anno alla 3’ edizione. Partenza domenica scorsa da piazza Napoleone dalle 9 con una quantità inaspettata di partecipanti giunti in gran numero per percorrere i circa 25 km. fino al lago di Massaciuccoli e rientro percorrendo un itinerario che costeggiando il fiume Serchio tocca alcuni dei luoghi più cari al maestro di cui quest’anno ricorre il centenario della morte.

Circa 800 gli iscritti ufficiali (il percorso era gratuito) più molti che si sono aggregati spontaneamente alla partenza o durante il percorso. I partecipanti lungo il percorso hanno potuto rifocillarsi ai punti ristoro predisposti da Unicoop Firenze e Caffè Bonito alla Fattoria Drappo Verde (ex Albogatti) nelle vicinanze di Nave e a Massaciuccoli. Qua, all’interno dell’Oasi Lipu sono state offerte visite guidate gratuite a forte connotazione ambientale. Inoltre, lungo il percorso erano presenti dei flash mob musicali a sfondo pucciniano, con artisti in costume.

Un pubblico eterogeneo con gente di tutte le età, famiglie con bambini, pedalatori esperti e ciclisti della domenica tutti accumunati nella voglia di scoprire e godere di un percorso meraviglioso vincitore quest’anno dell’Oscar della ciclovie come percorso più bello d’Italia. Non solo lucchesi ma partecipanti da ogni parte della penisola ed anche dall’estero. Sono proprio gli stranieri ad apprezzare in modo entusiastico questo tesoro e che chiedono di valorizzarlo e comunicato ancor meglio. Puccini Experience ringrazia, oltre a Unicoop Firenze e Caffè Bonito, gli altri sponsor Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Sgró. Un ringraziamento anche a Regione e ai Comuni interessati dal percorso, in particolare Geal e il Comune di Lucca per aver permesso di non modificare il tracciato.