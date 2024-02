Oltre 800 pellegrini accolti in sei mesi nelle due foresterie

Sono stati 826 i pellegrini accolti, in sei mesi, nelle due foresterie poste lungo la Via Francigena ad Altopascio nel 2023. Tanti sono i turisti viaggiatori passati e fermati nella cittadina del Tau da luglio a dicembre scorsi. Numeri che sono stati diffusi a Monteriggioni in occasione del IX Forum sulla Via Francigena e sui cammini di interesse regionale, a cui ha partecipato l’assessore alle Politiche turistiche e culturali, Alessio Minicozzi. Ampio spazio è stato dato al modello altopascese di coprogettazione – tra amministrazione comunale e associazione Sentieri di felicità Odv – nel portare avanti l’accoglienza e la promozione della Francigena sul territorio e non solo. Dei pellegrini arrivati ad Altopascio, 474 sono stati accolti all’Hospitale San Pietro di Badia Pozzeveri e 352 alla Foresteria La Pistacchia in piazza Ricasoli. "Le prenotazioni per i prossimi mesi - spiega Minicozzi - sono già notevoli e ci stiamo preparando al 2025, anno giubilare in cui ci aspettiamo grandi numeri". Il picco si è raggiunto ad agosto, settembre e ottobre con pellegrini, anche giovanissimi, provenienti da tutto il mondo (Europa, America, Corea, Africa e Medio Oriente).