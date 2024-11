Oltre 250 studenti alla giornata sul diabete. Applausi al ciclista testimonial Dunnewind

Oltre 250 studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori di Lucca hanno partecipato in San Francesco all’appuntamento annuale con la Giornata mondiale del diabete, due giorni dopo la ricorrenza ufficiale. La giornata è stata organizzata dalla Diabetologia di Lucca e Valle del Serchio dell’Azienda USL Toscana nord ovest e dall’Associazione Lucchese Diabetici, patrocinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal Comune di Lucca, dalla Provincia, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Ordine dei Medici, dalla Federazione Toscana Diabete Odv. Ha riscosso tanti applausi l’intervento di Jan Dunnewind, 26enne ciclista professionista olandese, diabetico dall’età di 4 anni, che ha raccontato la sua vita e la sua carriera. Ha spiegato come ha convissuto con il diabete e come ha cercato di “migliorare la sua glicemia” per poter correre da ciclista professionista. Sono intervenuti anche i medici della diabetologia di Lucca, Ilaria Casadidio, Cristina Lencioni e Ilaria Cuccuru, della dietista Marianna Scavo, dello psicologo del Consultorio Luca Galli e dell’educatrice professionale dell’Educazione e promozione della salute Roberta Della Maggiora.