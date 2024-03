Oggi pomeriggio alle 17 in Cattedrale si celebra la tradizionale Messa crismale

Oggi, mercoledì santo, alle 17 in cattedrale viene concelebrata la messa crismale. Si chiama così perché durante la celebrazione vengono consacrati gli oli che poi serviranno per i sacramenti durante l’anno pastorale. Per questa importante occasione, tutto il clero (preti e diaconi) e il popolo di Dio è chiamato a riunirsi attorno al proprio vescovo. Anche quest’anno il clero diocesano di Lucca, assieme all’arcivescovo, si riunirà nella chiesa di San Giovanni per poi raggiungere la vicina cattedrale dove, alle 17 appunto, inizierà la messa crismale presieduta da mons. Paolo Giulietti. Durante la concelebrazione saranno inoltre ricordati gli anniversari di ordinazione, vale a dire i giubilei, di alcuni sacerdoti nella diocesi di Lucca: 72° don Carlo Pieretti; 71°mons. Giuseppe Dini e mons. Remo Pantaleoni; 65°don Carlo Celli edon Giovanni Gemignani; 60° di padre Paolo Biagi, Omd; 50° mons. Bruno Frediani e don Gloria Antonio Giannetti; 25° don Marcello Franceschi; 1° diacono Antony Shehan Fernando Warnakulasuriya e diacono Josip Belullo, certosino. Infine saranno ricordati nella preghiera anche i preti defunti nell’ultimo anno: don Italo Bianchi; don Dante Martinelli; mons. Mario Tolomei; mons. Pietro Gianneschi; don Giuseppe Brunicardi; don Antonio Ghilardi.