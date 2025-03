Oggi è doppia festa. Amanda e Roberta compiono 29 anni

“Avete percorso pochi passi ma la strada davanti a voi è molto lunga. Tantissimi auguri per il vostro 29esimo compleanno Amanda e Roberta:vi vogliamo tanto bene. Con amore Maria Nicola Alessandro e Marco“. Un vivace affettuoso messaggio di auguri da parte delle persone più vicine per un doppio compleanno speciale che ricorre proprio oggi per Amanda e Roberta. Sono 29 candeline per ciascuna e soprattutto una valanga di auguri e di felicità per questo giorno speciale. Tantissimi auguri alle festeggiate anche dalla nostra redazione.