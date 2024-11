Oggi al via la grande mostra su Lucchesi

Oggi, venerdì 1 novembre, alle 11, nella sala "Suffredini" , davanti la Rocca Ariostesca a Castelnuovo, si apre la mostra "La memoria e il sogno" di una sessantina di opere in pietra e in legno dell’artigiano - artista – scultore Carlo Pietro Lucchesi, per i parenti e gli amici Pierino, 100 anni compiuti il 22 settembre scorso, ma sempre attivo e dinamico sia nella vita sociale che artistica. Saranno presenti i sindaci di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, di Castiglione Daniele Gaspari, di Marliana Federico Bruschi e il coordinatore della mostra Tommaso Teora. Lucchesi è nato a Castiglione, per poi andare ad abitare dopo il matrimonio a Castelnuovo, dove ha iniziato l’ attività in proprio di falegname.

Dino Magistrelli