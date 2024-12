Occupazione al liceo Passaglia di Lucca: studenti in protesta per problemi infrastrutturali

I cavalletti che dovrebbero supportare (e mostrare) il loro lavoro di studenti dell’artistico, che nemmeno si reggono in piedi sono forse uno degli esempi più significativi di una scuola a marce ridotte.

Per non parlare, come ci riportano gli stessi ragazzi, “delle crepe nei muri che si aprono sempre di più, della carta igienica che manca, delle turche nei bagni, del riscaldamento che funziona ora sì ora no“.

Ecco perché gli studenti del liceo Passaglia, nelle tre sedi di piazza Napoleone, via Fillungo e Liceo Musicale in piazza Sant’Agostino, da ieri sono in occupazione. Un’occupazione pacifica, fatta di “fare“, con laboratori in linea con il percorso di studi.

“In questi giorni ci piacerebbe anche poter restaurare il bel murale all’interno della nostra sede in piazza Napoleone – dicono – ci stiamo organizzando. Purtroppo è una sede antica e i lavori che hanno fatto lo scorso anno non ci hanno portato nessun giovamento. Siamo ancora all’anno zero, e questo alla scuola e a chi la vive ogni giorno non fa bene“.

L’intenzione è quella di proseguire con la mobilitazione fino a domenica. Striscioni appesi, anche in piazza che raccontano anche il “no alla guerra mondiale della Nato contro cui ogni istituto sarà occupato“.

L’adesione dei ragazzi non è mancata. “Siamo almeno il triplo di quelli che eravamo lo scorso anno – dicono i ragazzi –. Di mattina più numerosi, ovviamente, la notte meno. Ma il presidio c’è ed è continuativo“.

A fine giornata i ragazzi hanno prodotto un lungo e dettagliato documenti con cui riassumono i temi della protesta e chiedono un incontro urgente alla Provincia. I punti critici sono 9, a partire da ”l’inefficienza e la disattenzione nello svolgimento delle mansioni del corpo di segreteria“, per poi proseguire con: