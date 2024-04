“Obiettivo Comune per Villa Basilica“. La lista che punta al cambiamento

Apprezzamento e sostegno al progetto di “Obiettivo Comune per Villa Basilica” arrivano anche dai partiti del centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, che sposano il progetto ritenendo sia auspicabile un salutare cambiamento alla guida dell’amministrazione, che possa rilanciare questa realtà.

“Ho accettato di fare da porta bandiera a un gruppo di persone leali - commenta il candidato sindaco Andrea Pelosi - unite con l’intento di dare un futuro al nostro Comune. Gente che ha dimostrato un forte attaccamento al territorio, tanto da mettersi in gioco per provare a sviluppare le potenzialità che Villa Basilica offre. L’impegno personale, supportato da una squadra che come me abita e vive quotidianamente il nostro territorio, è rivolto ad offrire un cambiamento concreto. Partiremo dalle cose più semplici, essenziali, curando la manutenzione delle strade, realizzando un progetto per il futuro delle nostre scuole, valorizzando il territorio da un punto di vista sociale, turistico e culturale, ponendo l’attenzione sulle realtà lavorative imprenditoriali, commerciali e associative esistenti e future. Realizzeremo spazi per il vivere quotidiano, vicini ai tempi ed alle esigenze della vita comunitaria, partendo da tutto quello che fino ad oggi è stato tralasciato”.

Conclude Pelosi: “Il nostro obiettivo è dato da una reale volontà di voltare pagina favorendo la partecipazione alla vita pubblica, creando un dialogo diretto, un luogo di confronto e condivisione di idee e progetti che possano dare vita ad una nuova fase storica. Siamo qui per unire e non dividere”.

Ecco la lista completa guidata da Andrea Pelosi: Simone Adami, Cristian Bertolozzi, Rosella Calamari, Manuel Chiesi, Alvise Meschi, Laura Monti, Catia Pocai, Enrico Rossi, Matteo Simi e Alessio Stiavelli.