Nuovo servizio per abiti usati e olii esausti. I contenitori a Lucca e a Ponte a Moriano

Partirà martedì 4 marzo un nuovo servizio di Sistema Ambiente per il recupero degli abiti usati e la raccolta degli olii esausti. Verranno posizionati in modo visibile e, soprattutto, controllato, dei Punti di Conferimento mobili, che saranno piazzati ogni martedì in piazza Cesare Battisti a Ponte a Moriano dalle 8 alle 12 e ogni sabato mattina, alla stessa ora, in prossimità del sottopasso della bretellina nei pressi di piazzale Don Baroni.

"È un’importante opportunità per i cittadini – sottolinea l’assessore all’Ambiente Cristina Consani –. Vogliamo portare la raccolta direttamente nelle aree più frequentate, facilitando il conferimento per chi ha difficoltà a raggiungere i punti di raccolta fissi. Il Comune e Sistema Ambiente si muovono verso i cittadini per rendere il servizio più accessibile, efficiente e decoroso".

"Offriamo la possibilità ai cittadini di conferire gli abiti usati e gli olii esausti in assoluta sicurezza e garantendo il massimo decoro- spiega il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi-. Questo servizio vuole andare incontro a chi ha difficoltà di spostamento".

Gli abiti dovranno essere conferiti in sacchi ben chiusi, le bottiglie di olio di plastica inserite integralmente.