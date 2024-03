Nuovo palasport, si entra nel vivo. Ad aprile bando per la progettazione

"Questa amministrazione comunale ha deciso di investire nello sport come pochi in Italia": il lusinghiero complimento arriva direttamente dal ministro dello Sport Andrea Abodi, ieri al Palatagliate dove ha assistito ad alcune esibizioni durante il 31° Trofeo delle Regioni di Karate Tradizionale Fikta e ha fatto il punto sul nuovo Palazzetto che l’amministrazione Pardini intende realizzare nei prossimi anni. In sala, oltre a tutto lo stato maggiore locale di Fratelli d’Italia di cui fa parte il ministro, anche l’onorevole Riccardo Zucconi e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi.

Presenti anche per il Comune – per fare gli onori di casa – il sindaco Mario Pardini e gli assessori Nicola Buchignani, Fabio Barsanti, Simona Testaferrata e Moreno Bruni. "E’ un doppio piacere - spiega Abodi - sia aver assistito ad una esibizione di sport praticato sia per parlare della nuova struttura, con Lucca ho un rapporto consolidato che risale al tempo in cui ero presidente del Credito Sportivo. Il nuovo impianto si affiancherà al bel campo di atletica e aver lanciato una sfida sul riuscire entro un anno a far partire i lavori è motivo di soddisfazione. Conto di esser qui, prima ancora che per l’inaugurazione, per l’avvio dei lavori e mi auguro che su un progetto del genere, che prevede un impianto multifunzionale, non vi sia distinzione tra maggioranza e opposizione e tutti collaborino. Anche lo stadio ha la problematica di evolversi, magari con il contributo dei privati".

Al ministro sono andati i ringraziamenti del sindaco Pardini: "Il ministro Abodi ha ancora una volta dimostrato la sua disponibilità, come del resto tutto il governo nazionale, verso Lucca. Dal primo giorno abbiamo sempre detto che lo sport è al centro della nostra amministrazione e non a caso lavoriamo anche a questo nuovo impianto in grado di ospitare tanti eventi". L’assessore ai Lavori Pubblici Buchignani ha ribadito che il nuovo impianto (due contenitori diversi nella solita area) è ormai indirizzato: nei primi giorni di aprile andrà a bando la gara europea per la progettazione della struttura (per 1 milione di euro, mentre il costo complessivo sarà di 25 milioni).

"Abbiamo trovato il nulla in eredità - ricorda - stiamo investendo tantissimo sugli impianti sportivi: questa sarà una struttura polivalente, con due palazzetti in grado di ospitare ogni attività sportiva. Da un punto di vista dell’efficienza energetica, ma non solo, sarà una delle prime in Italia".

Fabrizio Vincenti