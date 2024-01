Nuovo Foro Boario. Giovani ed eventi. Via alle richieste per l’utilizzo degli spazi

Il Foro Boario torna alle origini, cioè a disposizione dei giovani per eventi ed attività ricreative. Dopo le migliorie apportate lo scorso anno alla struttura e all’impianto elettrico, gli spazi dello stabile sulla Via per Camaiore, a Monte San Quirico, tornano a fare da luogo d’aggregazione per i giovani.

È stato presentato in una conferenza stampa nella mattinata di ieri il nuovo corso del "Foro Giovani", dall’assessore alle politiche giovanili Cristina Consani, dal consigliere comunale Giovanni Ricci e da Paolo Micheletti e Matteo Gemignani dell’associazione Onda Espressiva, che si occupa della gestione degli spazi in collaborazione con l’amministrazione.

Ha sempre rappresentato, per i giovani e non, un luogo dal grande valore culturale, che ha da sempre ospitato spettacoli, concerti e performance di ogni genere.

Avendo monitorato e analizzato in modo minuzioso i bisogni dei giovani del territorio, l’amministrazione comunale ha compreso la necessità di dover fornire luoghi aggregativi e ricreativi dove possano accedere con maggior facilità, e che consentano di favorire forme e modelli di emancipazione, dove poter partecipare e socializzare in maniera creativa e costruttiva.

Nel 2023 si sono conclusi i primi interventi di miglioria e perfezionamento, per i prossimi mesi sono pianificati gli ulteriori lavori alla struttura, che saranno implementati nei mesi estivi, e grazie ai quali lo spazio può divenire un punto di riferimento stabile e continuativo per i giovani della città.

"Gli spazi per i giovani sono una priorità assoluta di questa amministrazione – dice Consani – Siamo a conoscenza delle esigenze dalle nuove generazioni, con cui manteniamo un costante confronto e contatto tramite incontri e riunioni con le varie realtà ed associazioni del territorio. La valorizzazione di strutture come il Foro Boario, luogo di ritrovo per numerose e variegate realtà, è infatti fondamentale per la crescita e lo sviluppo della comunità giovanile, che rappresenta la nostra risorsa più preziosa".

Fin da subito saranno aperte le possibilità, per associazioni o privati, di presentare le domande per l’utilizzo dello stabile tramite gli appositi moduli reperibili sul sito del comune o a [email protected] insieme a tutti gli allegati richiesti e rintracciabili sul sito. I documenti da presentare sono finalizzati ad accogliere l’interesse delle realtà giovanili per l’utilizzo dei locali del progetto "Foro Giovani" per il periodo fino a giugno 2024. Le attività proposte dovranno coinvolgere giovani dai 14 ai 35 anni.

"Siamo certi che questo spazio possa divenire un riferimento per le nuove generazioni, - continua Consani - confidando nella loro intraprendenza ed impegno per un divertimento sano e coinvolgente. Lucca sta dimostrando in ogni ambito di intraprendere una direzione dinamica e vivace, con iniziative che coinvolgono tutta la città e che sicuramente vedranno i giovani sempre più protagonisti".

Rebecca Graziano