Nuovo capo per la Mobile Cambi e novità in Questura

Arrivano dalla Questura di Lucca importanti passaggi di testimone, riconoscimenti e nuovi prestigiosi incarichi per i funzionari in servizio.

Il Vice Questore Aggiunto Luca Scolamiero, dopo due anni a Capo della Squadra Mobile sarà trasferito a Roma dal 7 agosto, al Servizio Centrale Operativo presso la Direzione Centrale della Polizia Anticrimine. Nella nostra provincia ha portato a termine diverse operazioni di rilievo: infatti, sono due le operazioni in particolare che hanno portato all’arresto di una banda di cittadini albanesi responsabili di 19 furti in abitazioni, che agivano soprattutto in Versilia, e di una banda di sinti dediti a furti in abitazione su Lucca e ricettazione; nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti la Questura ricorda da ultimo l’arresto di sei cittadini marocchini che avevano allestito una piazza di spaccio nel centro di Altopascio, nonché un’operazione analoga a Capannori che ha portato alla custodia in carcere di quattro cittadini marocchini che spacciavano nei pressi di un noto bar. E’ degna di ricordo anche l’attività investigativa che ha portato all’arresto di una cittadina cinese titolare di un centro massaggi a Lucca per sfruttamento della prostituzione. Un funzionario duttile e meticoloso, ha fornito un contributo importante anche nell’ambito della lotta alla violenza di genere, ponendosi come riferimento per molti enti coinvolti.

Prende il suo posto, a capo della Squadra Mobile, il Commissario Capo Rossana Di Laura, esperta di polizia giudiziaria con una lunga esperienza da investigatrice presso la Polizia Postale. Nei due anni passati da Dirigente dell’Ufficio Immigrazione è riuscita a raddoppiare gli accompagnamenti ai centri per i rimpatri, nell’ambito di una strategia complessiva del Questore che ha voluto concentrare e razionalizzare le energie degli uffici operativi, con l’Ufficio Immigrazione, su soggetti che si distinguevano per pericolosità sociale.

Assume l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, infine, la neo promossa Vice Commissario Angela Manigrasso, già Vice Dirigente dell’Ufficio, ne assume la responsabilità dopo aver contribuito in maniera determinante al raggiungimento di ottimi risultati.

Rebecca Graziano