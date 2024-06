Nuovo asilo nido comunale. Arriva 1 milione di euro dal Pnrr

Adesso comincia una lotta contro il tempo. Ma intanto sbarcano all’ombra della Smarrita risorse fondamentali. Accade a Altopascio che si conferma la capitale degli investimenti nell’edilizia scolastica. La notizia dell’ultima ora è di notevole livello. Un milione di euro di fondi Pnrr per realizzare il nuovo nido comunale di Altopascio. È questa la novità dell’amministrazione D’Ambrosio: grazie poi a una riassegnazione delle risorse (dovuta a Enti che hanno rinunciato al finanziamento e quindi ad un conseguente scorrimento di graduatoria) il Comune di Altopascio ha ottenuto un milione di euro, utile per realizzare l’opera. "I tempi - come spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei - sono serratissimi: entro il 31 ottobre, infatti, l’amministrazione deve rispettare la scadenza Pnrr sull’avvio del cantiere, aggiudicando quindi i lavori già nei mesi estivi".

"Il Municipio di piazza Vittorio Emanuele, però, vuole fare di tutto per cogliere questa opportunità e portare a casa anche questa occasione. Il nuovo asilo, capace di accogliere 42 bambini, dovrebbe sorgere in via San Francesco D’Assisi, nell’area compresa tra la scuola dell’infanzia e la futura nuova scuola Media, andando così a creare un polo scolastico completo".

"Un luogo stile campus, dove il bambino entra per la scuola infantile ed esce da adolescente. Di più: con questa nuova struttura – cocludono il primo cittadino e l’assssore ai lavori pubblici - Altopascio riuscirebbe a superare quel gap sulla mancanza di posti per il nido, andando così a rispondere a un’esigenza reale e concreta della comunità e delle famiglie costrette a recarsi fuori dal territorio comunale o a restare in lista d’attesa. Investire sul nido, infatti, significa nell’ottica dell’amministrazione investire sul futuro, sui giovani e anche sulla parità di genere, rendendo davvero Altopascio un comune a misura di famiglie, di bambini e di giovani".

Nella cittadina del Tau un piccolo record. Tre cantieri già avviati per due primarie e la Media ed entro pochi mesi se ne aggiungerà un quarto. Ed un quinto con la nuova piazza San Michele a Spianate. Se non è un record questo. Un ultima parte di mandato ricco di opere pubbliche per Sara D’Ambrosio. Poi c’è un sogno da inseguire, quello di portare ad Altopascio il volley.

Massimo Stefanini