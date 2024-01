Nuovo asilo a Tassignano. Un’assemblea pubblica per spiegare il cantiere

A febbraio, tra un mese circa, partiranno i lavori. Intanto l’opera sarà spiegata ai cittadini con una serie di assemblee, la prima martedì 9 alle 21, nei locali parrocchiali della chiesa di Tassignano.

Si tratta del nuovo asilo che verrà realizzato nell’immobile che un tempo rappresentava la sede della scuola elementare. All’incontro che servirà per illustrare il progetto, interverranno l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti, il consigliere comunale di zona, Gaetano Ceccarelli e tecnici del Comune. Per la struttura, che ospiterà 30 bambini di età tra 0 e 36 mesi, l’amministrazione Menesini ha ottenuto un finanziamento di 800mila euro attraverso la partecipazione ad un bando del Pnrr. Dal canto suo, l’amministrazione comunale stanzierà 560mila euro. L’immobile sarà costruito ex novo dopo la demolizione del fabbricato della ex primaria.

Previsto un unico piano per una superficie complessiva di circa 340 metri quadrati con un ampio spazio esterno per consentire di far giocare i bambini durante i mesi estivi. La costruzione seguirà input di assoluta avanguardia tecnologica ed energetica, in ossequio ai nuovi standard per le energie rinnovabili. Lo stabile, come detto, funzionava come scuola elementare fino ad una decina di anni fa. La scoperta di lacune strutturali gravi ne determinò la chiusura veloce. Ci furono molte prese di posizione da parte della comunità che spingeva per un recupero che però dal Municipio di piazza Moro giudicavano troppo dispendioso. Dopo molte idee e proposte sul recupero (in un primo momento in quella struttura avrebbe dovuto nascere un Centro per l’assistenza dei disabili che avevano perso i genitori), adesso la decisione di collocarvi una nuova scuola, stavolta dell’infanzia.

Nell’edilizia scolastica l’Ente investirà ancora molto: demolizione e ricostruzione asilo nido di Lammari (1.210.121,03 euro); adeguamento, ristrutturazione e ampliamento scuola primaria di San Colombano (753.300,00 euro);adeguamento a norma e ristrutturazione scuola primaria di Massa Macinaia (683.900 euro); adeguamento, ristrutturazione e ampliamento scuola d’infanzia di Colognora di Compito (285.494,71 euro); adeguamento a norma scuola primaria di Segromigno in Monte (208.000 euro); realizzazione nuovo complesso per la scuola dell’infanzia e primaria di Camigliano (2.000.000 euro); demolizione e ricostruzione scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio (512.000 euro); riqualificazione e messa in sicurezza della palestra della scuola Media Piaggia.

Massimo Stefanini