Nuovi sviluppi dalla prossima . Conferenza dei servizi

La questione dell’impianto di Salanetti fa pensare ai commenti post elettorali, quando tutti hanno vinto, anche chi ha perso. Il sindaco di Porcari sostiene che si deve tenere in considerazione che la zona dove dovrebbe sorgere la struttura non è idonea, al di là della cancellazione del criterio escludente dei 200 metri dai centri abitati. L’opposizione ribatte di avere avuto sempre ragione nel sostenere che le mosse del Comune sulla delimitazione del centro abitato sono state tardive. Ma oltre alle dichiarazioni, ci sono i fatti. Il semaforo verde al Piano regionale dei rifiuti avvicina molto l’impianto alla realtà. Fondamentale la Conferenza dei Servizi del prossimo 22 gennaio, in quella sede si capiranno le prossime mosse e se l’iter potrà partire ufficialmente, dopo le necessarie ed ulteriori autorizzazioni.