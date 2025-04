Nuovi percorsi per le nascite. Arriva il corso per “piccole pance“. Sapere di più e soffrire meno

Da quando l’unità funzionale Consultoriale di Lucca ha una coordinatrice ostetrica dedicata, Maria Paola Belluomini, si sono sviluppate nuove attività e nuovi percorsi tra territorio e ospedale. Grazie alla profonda esperienza e sinergia tra Maria Paola Belluomini e Valentina Salvatore, coordinatrice ostetrica dell’ospedale San Luca, il dialogo tra consultorio e ospedale è sistematico e continuo.

Le donne e le coppie sono accompagnate fin dai primi momenti della gravidanza in tutto quello che sarà il loro percorso, da una squadra di operatori e servizi. “Negli Incontri di Accompagnamento alla Nascita (IAN) – sottolinea Patrizia Fistesmaire (nella foto a fianco), responsabile unità funzionale Consultoriale Piana di Lucca – è stato aggiunto un evento dedicato al benessere del perineo. Si tratta di un incontro interattivo, dinamico, dove vengono sperimentate le posizioni per il travaglio/parto, che serve alle coppie anche per ricevere consigli per la salute del pavimento pelvico.”

Nuovi sviluppi anche per la tempistica degli IAN che a partire da settembre, si svolgeranno in un’epoca gestazionale anticipata rispetto ad oggi. Partirà il primo corso di “Piccole pance” anche a Lucca. Per la prima volta.

Una grande novità è stata poi introdotta proprio in questi giorni. Dal 16 aprile scorso al San Luca è stato riattivato l’incontro di accompagnamento alla nascita che ha l’obiettivo di fornire indicazioni utili sul controllo del dolore durante il parto mediante tecniche farmacologiche e non farmacologiche. Gli incontri, che si svolgono con cadenza mensile ogni terzo mercoledì alle ore 14.30 nella sala Sesti al terzo piano della struttura ospedaliera, sono rivolti alle future mamme e prevedono la presenza anche dei futuri papà.

Sono coinvolti i sanitari che operano all’interno del Blocco parto del San Luca diretto da Gian Luca Bracco della struttura di Ostetricia e Ginecologia di Lucca. In particolare sono presenti al corso: per la parte farmacologica (partoanalgesia) i medici anestesisti della struttura Anestesia Rianimazione di Lucca, diretta da Cesare Fabrizio Benanti; per la parte non farmacologica, appunto il gruppo ostetrico ospedaliero guidato da Valentina Salvatore. Le donne, le coppie, le famiglie lucchesi hanno a disposizione nuovi servizi e opportunità di salute. Al Consultorio, fin dalla consegna del libretto di gravidanza, possono trovare sostegno per ogni bisogno. Sono sempre presenti le figure dell’equipe: ostetrica, ginecologa ma anche psicologa e assistente sociale.

