Nuovi lavori per la ex Cavallerizza Obiettivo, conclusione del restauro

Ex Cavallerizza di piazzale Verdi, ecco il bando per i nuovi (e si spera ultimi) lavori di manutenzione di un edificio che è in ristrutturazione dai tempi dei Progetti Piuss e che è già costato oltre 4,5 milioni di euro. L’ultima tranche prevede una spesa di 632mila euro, il cui obiettivo è proprio la conclusione del restauro dell’immobile con il completamento delle sistemazioni interne nei vari allestimenti con l’obiettivo finale di dotare l’immobile di caratteristiche tali da potere essere utilizzato per iniziative ed eventi, nonché occasioni per la promozione della città e dell’arte.

In particolare, si procederà con i lavori di realizzazione e posa in opera di canopy e pannelli fonoassorbenti a parete e a soffitto oltre a tendaggi e alla messa in opera e verifica completa con corso di aggiornamento, del sistema audio video della sala. Il termine di ultimazione dei lavori è fissato in 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data effettiva del verbale di consegna. Della spesa totale, prevista, vengono ora messi a bando i primi due appalti, rispettivamente da 223mila euro e da 186mila euro: il terzo è già invece stato affidato.

E sempre in tema di lavori a breve i primi interventi all’ex Dopolavoro Manifattura Tabacchi. La conferma arriva da un’ordinanza del Comune di Lucca che nei giorni scorsi ha ricevuto la richiesta della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – che ha acquistato l’immobile posto in via Vittorio Emanuele II angolo piazzale Verdi – per l’installazione di un ponteggio metallico con mantovana per lavori di manutenzione della gronda ormai in pessime condizioni. Il montaggio del ponteggio provocherà il restringimento del marciapiede, dal primo di marzo al 31 dicembre 2023. La Fondazione Cassa intende recuperare l’immobile per adibirlo a funzioni culturali tra le quali è previsto anche il trasferimento della Fondazione Ragghianti.

Fabrizio Vincenti