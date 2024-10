Nuovi dirigenti, è bagarre. Bertilacchi al posto di Prina

Dopo il “fermi tutti“ estivo e il rinvio a settembre della “scottante“ pratica che rivoluzione gli incarichi al vertice di Palazzo Orsetti, lunedì ha ripreso formalmente il cammino l’iter per rinnovare la pianta organica del Comune capoluogo.

Una delle novità di maggior interesse è il cambio al vertice della polizia municipale. E gli antefatti sono al vetriolo.

Basti dire che l’attuale comandante dei vigili urbani Maurizio Prina doveva già essere a “fine corsa“ nel giugno scorso. Il clima innescato del passaggio di consegne sarebbe all’origine di un braccio di ferro, sfociato in un provvedimento disciplinare a carico di Prina nelle scorse settimane, per non aver attuato la direttiva della maggioranza di prolungamento all’orario notturno del servizio di polizia municipale.

L’amministrazione sarebbe comunque intenzionata a portare avanti la rivoluzione degli uffici comunali, che ben più di un mal di pancia stanno innescando. E la volontà per quanto riguarda la polizia municipale sarebbe quella di procedere con una soluzione in continuità, e per questo sarebbe stato fatto il nome dell’ispettore Bruno Bertilacchi, attuale vice comandante, che invece andrebbe a sostituire Prina nel ruolo di guida dei vigili urbani. Invece pare che la guida amministrativa dei vigili andrà al segretario generale Fulvio Spatarella. Tutto ciò dovrebbe essere messo nero su bianco entro il 16 novembre.

Lunedì scorso è avvenuto il primo passaggio della proposta della nuova struttura di pianta organica – che vedrà altri cambiamenti nella rosa dei dirigenti comunali – avvenuta in seno alla delegazione trattante. L’ultimo passaggio da completare appunto entro il 16 novembre sarà quello di un bando a cui il personale risponderà indicando le proprie disponibilità, dopo il quale avverrà la precisa assegnazione dei nuovi incarichi. Pare che in realtà in qualche modo Bertilacchi entrerà nei fatti di ruolo subito, chiamato in prima linea per un periodo di assenza del comandante Prina, proprio durante i Comic. Invece la nuova ventata di nomine non dovrebbe sfiorare Antonella Giannini (lavori pubblici e traffico), Alessandro Marioni (urbanistica), Maria Cristina Panconi (Pnrr, mobilità, appalti, patrimonio, partecipate) e Lino Paoli (ragioneria, personale e sociale).

Laura Sartini