Nuovi centri commerciali naturali. Volano per l’economia e il turismo

Il progetto va avanti. Nasceranno i Centri Commerciali Naturali di Badia Pozzeveri e di Marginone. Si completerà così il quadro, visto che attualmente esistono solo quelli del capoluogo e quello di Spianate, la frazione più popolosa del territorio comunale del Tau. L’assessore al commercio Adamo La Vigna ci sta già lavorando. L’obiettivo è formare un gruppo di persone, come accaduto a Spianate, che si possano mettere a disposizione per la promozione e la valorizzazione del settore terziario, incentivando tutte quelle iniziative che possono contribuire a far arrivare persone e visitatori. La funzione del CCN è davvero condizione essenziale per procedere uniti verso il superamento della crisi economica, fare unione, coesione e ricostruire il senso di comunità come il Comune sta tentando di fare anche con le iniziative natalizie presentate mercoledì. Senso della comunità è la parola d’ordine. I negozi, quelli di vicinato ad esempio, rappresentano un patrimonio sotto questo aspetto, con l’anziano che va a fare la spesa ma che esce di casa e parla con qualcuno.

"Ovviamente lavoreremo per formare i due CCN, di Badia e Marginone, nell’auspicio che tutto vada in porto nel più breve tempo possibile – ha dichiarato alla conferenza stampa sul Natale La Vigna - ma siamo ancora alla fase della progettazione". Sarebbe importante rivitalizzare il centro storico, creare le condizioni per lo sbarco di nuove attività.

Massimo Stefanini