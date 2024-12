Nuove sfide per le “Carambole“. Obiettivo: prevenire gli incidenti

Prevenire e contrastare gli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti coinvolgimento i giovani. E’ questa la finalità di “Carambole”, l’ampio progetto di prevenzione promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche antidroga) e gestito dal Comune di Lucca in partenariato con la Prefettura di Lucca, l’Azienda USL Toscana nord ovest e l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara. I destinatari finali sono gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie superiori della Zona distretto Piana di Lucca e i giovani adulti dei comuni aderenti. Il corso è stato tenuto da Franca Beccaria e Antonella Ermacora, esperti riconosciuti a livello nazionale di “Eclectica”. Il corso si è tenuto nei primi giorni di dicembre alla Cittadella di Campo di Marte di Lucca.