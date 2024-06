Nuove scuole sul territorio. Proseguono spediti i cantieri

Tre scuole nuove in una cittadina di 16 mila abitanti. Proseguono a ritmo serrato i cantieri per la realizzazione delle due nuove scuole primarie di Badia Pozzeveri e di Marginone. I lavori che stanno infatti avanzando in modo puntuale, rispettando i tempi prestabiliti con l’obiettivo, dichiarato dall’amministrazione D’Ambrosio in molteplici occasioni, di garantire alla comunità strutture moderne e sicure. "Per noi questa è la priorità - spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei - stiamo portando avanti tre cantieri per la realizzazione di altrettante scuole - due primarie e una media – e contemporaneamente abbiamo ottenuto le risorse per realizzare un nuovo asilo nido comunale. Al centro c’è la crescita dei nostri ragazzi, la possibilità di dare servizi di qualità alle famiglie e al territorio, investendo anche sulle strutture oltre che su progetti di qualità sempre crescente. È un impegno a tutto tondo, che mira a trasformare Altopascio nella città delle bambine e degli adolescenti".

La futura struttura a Marginone, che sostituirà l’attuale, offrirà spazi più ampi e moderni, perfettamente adatti all’ambiente educativo e sostenibili dal punto di vista ambientale. Un finanziamento di 1,4 milioni di euro proveniente dal Pnrr, su un totale di 2,6 milioni di euro, garantirà la realizzazione di una scuola all’avanguardia, moderna e funzionale.

Situata tra via di Poggio e via Generale La Marmora, adiacente all’attuale scuola dell’infanzia, si svilupperà su un unico piano di 1100 metri quadrati, comprensivi di una palestra da 200 metri quadrati, due laboratori, cinque aule. La nuova scuola sarà caratterizzata da un design energeticamente efficiente e moderno.

La primaria di Badia Pozzeveri, ha ricevuto un finanziamento di 2,8 milioni di euro, a cui il Comune di Altopascio ne ha aggiunti 650 mila euro per coprire gli aumenti dei costi delle materie prime. La struttura avrà classi di 70 metri quadrati ciascuna, uno spazio comune centrale e un patio esterno per gli orti didattici, promuovendo l’attività motoria e la vita all’aria aperta. Grazie all’uso di materiali e metodi di costruzione all’avanguardia, la scuola sarà sostenibile al 100%, sfruttando al massimo la luce naturale. I fondi provengono dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dai fondi europei.

Massimo Stefanini