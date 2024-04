Nuova strada di Nave. Avanti col secondo lotto. C’è l’ok della giunta per intitolarla a Pertini

Dopo l’apertura del primo tratto della nuova strada che raccorda la via Sarzanese e via dei Pellegrini fra Nave e Sant’Angelo in Campo, procedono a ritmo sostenuto i lavori di costruzione del secondo tratto fra via dei Pellegrini e via dei Sillori, meta nei giorni scorsi di un sopralluogo dei tecnici comunali. È già stato completata la realizzazione del fondo stradale e i lavori si stanno concentrando sull’allargamento del ponticello all’intersezione con via dei Sillori, mentre le opere complementari alla nuova strada sono già state realizzate. I lavori sono a carico del Comune di Lucca per un importo di 2.96 milioni di euro e prevedono anche l’inserimento di opere verdi di mitigazione e decoro urbano, come alberi aiuole e un piccolo parco giochi. Il cantiere sarà completato entro la fine dell’estate e consentirà il passaggio lontano dal centro abitato dei mezzi pesanti che si recano al vicino stabilimento di Sistema Ambiente. La giunta ieri mattina, con tre distinte delibere, ha proceduto alle intitolazioni. La strada di Nave, compresa tra la rotatoria della via Sarzanese e via dei Sillori, è stata intitolata al Presidente Sandro Pertini.

Alle sigaraie, filandine e lavoratrici lucchesi sarà invece intitolata la rotatoria fuori Porta Sant’Anna, che si trova molto vicina all’ex Manifattura Tabacchi, mentre la scuola dell’infanzia di Nozzano dell’Istituto comprensivo Lucca 7 sarà intitolata a Emiliana Petrini, insegnante nata a Torre, attiva nelle scuole dell’infanzia di Mutigliano e Nozzano, scomparsa nel 2013. Ora che la giunta ha approvato le tre delibere, tutta la documentazione sarà trasmessa alla Prefettura per il suo nulla osta.