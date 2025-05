Dal David di Donatello a Prime. Il film di Alessandro Baccini vola al botteghino e nello streaming

PORCARICandidato al David di Donatello, l’Oscar italiano del cinema. Una bella soddisfazione. Dopo aver conquistato il pubblico nelle sale italiane, il film "The last fighter", scritto, diretto e interpretato dal porcarese Alessandro Baccini, (il padre Alberto è stato sindaco per 10 anni), è ora disponibile in streaming per l’Italia sulla famosa piattaforma statunitense Prime Video, portando sul piccolo schermo una storia intensa e coinvolgente.

La pellicola, opera seconda del regista dopo "Una ragione per combattere", ha partecipato al David di Donatello ed è uscito anche al cinema, in India, Bangladesh, Pakistan, Stati Uniti e Canada. Recentemente, il film è stato distribuito anche in Cina. Un progetto del noto produttore fiorentino Domenico Costanzo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Nella pellicola c’è la fusione tra adrenalina a messaggi profondi. Nel cast principale, come protagonisti, sono presenti attori di grande talento, tra cui la bellissima Shari Fontani, Luna Francavilla, Fabrizio Pinzauti e Michel Segal, che danno vita a personaggi complessi e coinvolgenti, rendendo la narrazione ancora più avvincente. Le musiche sono di Giovanni Puliafito. Le riprese, hanno avuto come location Firenze, Lucca (all’ospedale San Luca e a Palazzo Ducale) ma anche nel pisano, ad esempio alcuni ciak dei combattimenti sono stati realizzati alle Cave di Vecchiano, in provincia di Pisa.

La storia racconta di Mark, un avvocato che si trova coinvolto nel mondo oscuro dei combattimenti clandestini gestito da organizzazioni criminali molto potenti, dove decide di lottare in cambio di cifre astronomiche. Tutte le somme vinte vengono donate alle associazioni che si occupano di bambini poveri nel mondo. Tra queste c’è anche Aurora, la fidanzata di Mark (non è un nome casuale la vera figlia di Baccini si chiama Aurora) un medico volontario che opera in Siria, impegnata a portare aiuto ai più bisognosi in scenari di guerra e povertà. Si affrontano temi di grande attualità e sensibilità, come la lotta contro l’ingiustizia, il coraggio di aiutare chi è in difficoltà e il potere della solidarietà, in un mix di dolcezza, sensibilità, ma anche di azione.

Massimo Stefanini