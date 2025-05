Salmo ’Instore’. Il rapper ritorna allo Sky Stone

Salmo e Lucca. Un rapporto veramente profondo quello tra il rapper sardo e la nostra città, nella quale si è esibito due volte al Summer Festival (2019 e 2024) e dove, per la quarta volta, tornerà per un “instore“ a Sky Stone & Songs. L’appuntamento è per giovedì 15 maggio alle ore 17 nel negozio di via Vittorio Veneto per l’unica data toscana della promozione del suo nuovissimo album “Ranch“.

"Lui ci ha scelti come unico in-store per la Toscana – conferma un raggiante René Bassani, titolare di Sky Stone – e questo ci fa enorme piacere. Salmo è già stato qui altre tre volte, nel febbraio e nel novembre 2016 e nel novembre 2018, sempre con grandissimo successo e ci conosce ormai molto bene. Anche in questa occasione il pubblico sta rispondendo bene, con tante prenotazioni già arrivate, da parte di fan cresciuti con lui. Ma tra di loro ci sono anche tanti giovanissimi che evidentemente hanno cominciato ad apprezzarlo".

Per partecipare all’evento è necessario acquistare il disco in cd o vinile in negozio o nello shop online: ogni disco dà diritto a un pass per firmacopia e una foto scattata da un fotografo, che sarà messa a disposizione sul sito www.skystoneandsongs.it.

Pseudonimo di Maurizio Pisciottu, Salmo è nato a Olbia nel 1984 e fin da giovanissimo ha iniziato a rappare in strada con i suoi (pochi) amici. "In quel periodo nessuno faceva rap a Olbia – ricorda – ed era davvero difficile farsi conoscere. Appena ho potuto sono andato a Milano dove ho trovato una scena hip hop che mi ha fatto crescere e mi ha permesso di affermarmi".

Il primo album è arrivato relativamente tardi, nel 2011, quando però Salmo si era già fatto un nome grazie ai suoi live. Al Lucca Summer Festival è arrivato per la prima volta nel 2019, in una serata ormai storica, aperta dai Maneskin in piena ascesa. Nell’edizione di un anno fa, invece, Salmo è salito sul palco insieme a Noyz Narcos, con il quale ha realizzato l’album “Cult“. In entrambe le occasioni, il successo è stato grande, grazie ai fan provenienti da tutta Italia.

Paolo Ceragioli